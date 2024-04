„Wohnen ist zwar leistbar, aber nicht billig“

„Mieten kostendeckend nicht mehr gemeinnützig“

Laut Schneider wird man vor allem sehen müssen, wie sich der Neubau entwickelt. Ob er in zehn Jahren noch die selbe Bedeutung haben wird wie jetzt. „Die Baukosten sind gestiegen, Wohnen ist leistbar, aber nicht billig. Anfangsmieten, die vor fünf, sechs Jahren noch bei 7,50 Euro pro Quadratmeter in Linz lagen, haben sich in Richtung 10,5 und 11 Euro gewandelt – kostendeckend nicht mehr gemeinnützig. Das ist unsere Herausforderung für die Zukunft.“