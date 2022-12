Land Kärnten zieht das Gender-Wörterbuch zurück

Nach dem Bericht der „Krone“ hagelte es von allen Seiten Kritik an der Verhunzung der Sprache. „Die Kritik bezieht sich hauptsächlich auf das Wörterbuch, das sich in einigen Passagen als überzogen darstellt“, gibt Landeshauptmann Peter Kaiser zu. Donnerstagabend zog das Land das Wörterbuch zurück. Es sei Zeit für eine österreichweit einheitliche Regelung, so Landeshauptmann Peter Kaiser und die zuständige Landesrätin Sara Schaar. Das Thema sei zu wichtig, um darüber polemisch zu diskutieren.