Telefonzellen gesprengt: Tätern droht Gefängnis

Drei Telefonzellen und ein Dixiklo waren in der Nacht zum 16. November in Klagenfurt und Krumpendorf in die Luft gejagt worden. Während von den Tätern noch immer jede Spur fehlt, gibt es erste Erkenntnisse zum Sprengmittel. „Bei diesen Sprengungen kam ein handelsüblicher pyrotechnischer Gegenstand zum Einsatz“, sagt Polizeipressesprecher Rainer Dionisio, der einen Zusammenhang zwischen den Taten nicht ausschließen kann.