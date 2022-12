LKW-Brand auf A10: Unterflurtrasse war gesperrt

Der 39-jährige Kraftfahrer aus Oberösterreich bemerkte gegen 14 Uhr auf der Tauernautobahn im Gemeindebereich von Krems in Kärnten den Brand eines Reifens am Auflieger seines LKW (Brückeninspektionsgerät). Er hielt am Pannenstreifen an und versuchte vorerst den Brand mit dem Feuerlöscher zu löschen, was aber nicht gelang. Erst die eintreffenden Feuerwehren Krems, Gmünd und Rennweg mit insgesamt 34 Einsatzkräften konnten den Brand unter Einsatz von schwerem Atemschutz eindämmen.