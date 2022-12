In den steirischen Spitälern brennt der Hut

„Wir haben keine Betten mehr und müssen Leute abweisen. So schlimm war’s noch nie!“ Der verzweifelte Anruf einer Ärztin des Grazer LKH in der „Krone“-Redaktion steht symptomatisch für den aktuellen Zustand der steirischen Spitäler. Die Grippewelle verbunden mit Corona und der dünnen Personaldecke sorgt vor allem auf den Internen Abteilungen für Ausnahmezustand - dazu sorgen die RS-Viren auf der Kinderklinik für einen nicht endenwollenden Strom an kleinen Patienten.