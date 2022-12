„Bitte warten!“: Bahnpendler auf den Barrikaden

Beschwerden häufen sich in letzter Zeit

Wenn man mit Pendlern der Verbindung von Wien nach Laa an der Thaya spricht, scheint der Ärger kein Ende zu haben. Vor allem bei Rückfahrten gäbe es Probleme, da „man hier ja nicht auf die Koordination der Zeiten in Wien achten muss“, wird gemutmaßt. „Wenn ein Zug aus technischen Gründen gar nicht fährt, fällt am nächsten Tag eine Verbindung automatisch aus, offensichtlich weil dann ja eine Garnitur am Endbahnhof fehlt“, ist einer Bahnfahrerin aufgefallen. Viele Züge würden ausfallen, Verspätungen an der Tagesordnung stehen, wird beklagt.