„Krone“-Aufruf: Was halten Sie von Wiens Öffis?

Warm einpacken sollten sich all jene, die in der Stadt auf Bus und Bim angewiesen sind. Rekord-Wartezeiten von bis zu 40 Minuten für die nächste Bim sind keine Seltenheit mehr. In der eisigen Kälte besonders unangenehm. Öffi-Alternativen gibt es wenige. Wer stattdessen auf die U-Bahn setzt, muss ebenfalls mehr Zeit einplanen.