Gewinne von Öl- und Gasfirmen werden abgeschöpft

Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) hingegen verteidigte die Gesetze. Er sprach von „außergewöhnlichen Zeiten, die außergewöhnliche Maßnahmen erfordern“. In Folge der Krise, speziell wegen des Kriegs in der Ukraine, gebe es ein Ungleichgewicht an den Energiemärkten und Zufallsgewinne. Einen Teil davon über einen begrenzten Zeitraum abzuschöpfen, sei durchaus sinnvoll. Ein Markteingriff auf europäischer Ebene wäre durchaus sinnvoll gewesen, konzedierte er, dafür habe es aber keine Mehrheit gegeben.