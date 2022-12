Dauerfrost in OÖ: Wir zittern, die Autos stottern

Dauerfrost verwandelt seit Dienstagmorgen das gesamte Bundesland in eine Kältekammer. Die tiefsten Werte wurden im Mühl-, Inn- und im Traunviertel gemessen. Am kältesten war es mit minus 17,8 Grad in Freistadt. Bei diesen Temperaturen streikten auch viele Fahrzeuge. „Wir hatten bis 12 Uhr bereits über 500 Einsätze. Das ist das Vierfache des Durchschnitts. In 80…Prozent der Fälle gab es Batterie-Probleme“, weiß ÖAMTC-Techniker Dieter Lepschy.