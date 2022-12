Falscher „50er“ in der Geldbörse „nicht lustig“

„Hätten Sie den falschen Geldschein, den Sie erkannt haben, am nächsten Tag zur Polizei gebracht, wäre nichts passiert“, sagte der Richter und erklärt dem Angeklagten, dass für seine Vergehen bis zu fünf Jahre Haft möglich wären. Am Ende wurden es zehn Monate auf Bewährung und 200 Euro Verfahrenskosten. Wie knapp das Geld beim 28-Jährigen ist, wurde klar, als er bat, den Betrag in Raten abstottern zu dürfen.