Kinder bei Masernausbruch im Südsudan gestorben

Bewaffnete Konflikte belasten Gesundheitssystem

Impfkampagnen seien vor allem aufgrund von bewaffneten Konflikten sowie der Corona-Pandemie eingeschränkt gewesen. Die Masern-Fälle sind in diesem Jahr weltweit stark gestiegen. Dazu tragen unter anderem bewaffnete Konflikte und Kriege, wie in der Ukraine, bei. Kinder werden auf der Flucht kaum geimpft und leben oft eng mit anderen Menschen zusammen. In Österreich werden vergleichsweise wenige Masernfälle gemeldet: Im Vorjahr war es einer, 2020 waren es laut Sozialministerium 25. In Deutschland besteht eine Impfpflicht.