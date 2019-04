Masern: Österreich im Vergleich relativ schlecht

Die Masern wären durch Impfungen eigentlich ausrottbar, doch mangelnde Durchimpfungsraten führen auch in Österreich immer wieder zu Ausbrüchen. Zwischen März 2018 und Ende Februar 2019 gab es hierzulande 14 registrierte Fälle pro Million Einwohner, am Montagnachmittag wurde in Kärnten ein weiterer Verdachtsfall bestätigt. In Ungarn waren es 1,4 pro Million Menschen. An der Spitze lag den Statistiken zufolge Griechenland mit 131,1 Fälle pro Million Einwohner. In betreffenden Zeitraum wurden in den EU- und EWR-Staaten insgesamt 11.967 Masernfälle gemeldet, was einer Durchschnittsquote von 23,1 Fällen je Million Einwohner entspricht.