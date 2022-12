Auch Nicht-Salzburger werden im Spital behandelt

Ein Vorstoß des Gesundheitsverbundes sorgte in den vergangenen Tagen für Aufregung: In den Wiener Spitälern sollen in Zukunft Einheimische bevorzugt werden – natürlich abgesehen von der Akutversorgung bei Notfällen. So sollen Patienten mit einem Hauptwohnsitz in einem anderen Bundesland, vermehrt zurück an ihre Heim-Spitäler verwiesen werden. So will der Gesundheitsverbund auf die angespannte Personalsituation reagieren – diese kommt sowohl durch den Personalmangel, als auch durch die Grippewelle zustande.