Schengen-Veto: Populismus oder notwendig?

Weiterer Wirbel in der EU: Vizepräsidentin mit Geld in Säcken

Die diplomatischen Beziehungen scheinen nun verhärtet. Der rumänische Innenminister richtete in einem offenen Schreiben zuletzt das bestehende Unverständnis zum Ausdruck und auch Boykottaufrufe heimischer Firmen in Rumänien werden laut. Aber nicht nur der Schengen-Zwist beschäftigt die Union: auch dass eine der Vizepräsidentinnen des Parlaments, Eva Kaili, wegen mutmaßlicher Korruption in U-Haft sitzt, sorgt für Wirbel. Bei ihr seien rund 600.000 Euro in bar in ihrer Wohnung gefunden worden sein …