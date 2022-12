Ohne Erlaubnis! Neymar postet Chats mit Kollegen

Aufmunterte Worte gab es hingegen für Real-Stürmer Rodrygo, der im Elfmeterschießen ebenfalls an Keeper Dominik Livakovic scheiterte. „Ich habe in meiner Karriere viele Elfmeter verfehlt und von ihnen allen gelernt. Aber ich habe nie aufgegeben, ich habe immer nach Besserem gesucht und mich in allem perfektioniert“, appellierte Neymar an den 21-Jährigen, den Kopf nicht hängenzulassen. Die Kritik und der Druck machen einen nur stärker, so die Auffassung des 30-Jährigen.