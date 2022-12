WM-Traum zerplatzt: Brasilien im Tal der Tränen

Der fünffache Weltmeister verliert erneut ein WM-Viertelfinale. Die traurige Bilanz von Brasilien: In fünf WM-Viertelfinalpartien zog man viermal den kürzeren. In der Elfer-Entscheidung gegen Kroatien scheiterte Rodrygo an Kroatien-Keeper Dominik Livakovic, Marquinhos schoss an die Stange.