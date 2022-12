Gartenhütte zwischen zwei Wohnhäusern in Vollbrand

Feueralarm in der Nacht auf Montag im Tiroler Wattens: Eine Gartenhütte zwischen zwei Wohnhäusern ging plötzlich in Flammen auf. Für die Einsatzkräfte war es eine enorme Herausforderung, ein Ausbreiten des Brandes zu verhindern, zumal in der Hütte unter anderem Gasflaschen gelagert waren und in der angrenzenden Garage ein Auto stand.