Rumänen boykottieren jetzt österreichische Firmen

Listen österreichischer Firmen kursieren

Mit seinem Appell hat der Minister dabei in seinem Land offenbar einen Nerv getroffen. Mittlerweile kursieren zahlreiche Grafiken in den sozialen Netzwerken, die österreichische Unternehmen auflisten, die in Rumänien Geschäfte machen. „Lasst uns etwas Gutes tun und diese Unternehmen zu ihrer Mutter in den Schengen-Raum zurückschicken! Ich kaufe nicht mehr bei ihnen ein“, wetterte etwa der Journalist Alex Badea unter einer solchen Auflistung.