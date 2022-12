In Thailand gibt‘s Strandbesuche nur am Wochenende

Sechs Monate bei tropischem Klima in Thailand? Klingt auf den ersten Blick für viele verlockend. Auch für Stella Hemetsberger. Aber Salzburgs Kickbox-Aushängeschild ist in Asien nicht auf Urlaub. Die 23-Jährige bereitet sich in Phuket, einer kleinen Stadt im Süden des Landes, auf die kommende Wettkampf-Saison vor. Und geht dabei auch neue Wege. „Ich will in Zukunft nicht nur Kick-, sondern auch Thai-Boxen“, erklärt sie.