Ältere Bankkunden werden oft „diskriminiert“

Besonders schlimm traf es eine Seniorin aus Güssing. Mitten in der kalten Jahreszeit ist ihre Gastherme aufgrund eines schwerwiegenden Defektes komplett ausgefallen. Um nicht in den eigenen vier Wänden zu frieren, muss sich die Bezieherin einer Mindestpension ein neues Gerät anschaffen. Doch das ist nicht so einfach. Als sich die Frau für den Austausch ihrer kaputten Gastherme einen Kredit aufnehmen wollte, hat sie keinen bekommen. Verzweifelt wandte sich die Burgenländerin an Drobits. Der Nationalratsabgeordnete versucht, nicht nur ihr zu helfen: „Ältere Menschen dürfen nicht Bankkunden zweiter Klasse werden!“