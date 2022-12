Verschlüsselung: Apple macht iCloud sicherer

Bisher konnten die Strafverfolgungsbehörden trotzdem häufig auf die Inhalte zugreifen, nämlich wenn die User die Mitteilungen, Fotos und andere Inhalte in einem Back-up in dem Online-Speicher iCloud gesichert hatten. Dort lagen sie bisher unverschlüsselt und konnten so auch mit einer richterlichen Genehmigung an die Behörden weitergereicht werden. Das wäre künftig nicht mehr möglich.