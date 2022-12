Pizza-Koch: „Geldwäscher bräuchte keinen Kredit“

Weil Pizzas so gut sind

Die „Krone“ erreichte den Italiener, der seit 1989 in Österreich ist, am Tag nach den Razzien am Telefon. Dass er bei der berüchtigten „’Ndrangheta“, der Mafia von Kalabrien mit dabei sein soll – davon will er selbstverständlich nichts wissen. „Ihr glaubt, dass jeder Italiener, der in Österreich ein Geschäft aufzieht, bei der Mafia ist. Ich verdiene gutes Geld, aber weil die Leute meine Pizzas mögen und dafür bin ich dankbar“, sagt der zweifache Vater.