Alle 48 Sekunden wird der Polizei-Notruf gewählt

„Polizei-Notruf - Guten Tag!“ Diese kurze Begrüßung ist in der Landesleitzentrale der Polizei im St. Pöltner Landhaus im Schnitt alle 48 Sekunden zu hören. Sie muss so kurz sein, denn der Anrufer befindet sich meist in einer Ausnahmesituation. „Er muss so schnell es geht alle wichtigen Informationen loswerden können“, weiß man bei der Polizei.