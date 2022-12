Brisante Experimente: Tierleid bei Musk-Forschung

Schwammige Tierschutzgesetze

Doch in den Vereinigten Staaten sind die Tierschutzgesetze zum Thema Forschung sehr schwammig. In den Vorschriften ist nicht festgelegt, wie viele Tiere Unternehmen zu Forschungszwecken verwenden dürfen. Die Gesetze lassen den Wissenschaftlern auch einen großen Spielraum bei der Entscheidung, wann und wie sie Tiere in Versuchen einsetzen.