5,7 Prozent mehr Tierversuche in Österreich

1,4 Millionen unterschrieben gegen Tierversuche

Mit über einer Million Unterschriften setzten EU-Bürger im September diesen Jahres ein deutliches Zeichen für ein endgültiges Ende der qualvollen Versuche an Tieren und forderten einen konkreten Ausstiegsplan aus allen Tierversuchen in der EU. „Es ist wirklich ein Skandal, dass ein Land wie Österreich die Auflagen für Tierversuche so schleifen lässt, anstatt sie zu verschärfen! Ich habe bereits 2012 versucht, das Gesetz in bessere Bahnen zu lenken - doch leider wurden die vielen Versprechen nicht gehalten“, ist auch „Krone“-Tierexpertin Maggie Entenfellner wütend.