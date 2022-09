1,4 Millionen EU-Bürger sind gegen Tierversuche

Über zehn Millionen Tiere, darunter Kaninchen, Katzen, Hunde, Mäuse, Affen und viele mehr, leiden und sterben jedes Jahr in europäischen Tierversuchslaboren. Mit über einer Million Unterschriften setzten EU-Bürger nun ein deutliches Zeichen für ein endgültiges Ende der qualvollen Versuche an Tieren für kosmetische und chemische Inhaltsstoffe und fordern einen konkreten Ausstiegsplan aus allen Tierversuchen in der EU.