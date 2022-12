„Wir wollen bei uns einfach niemand ausschließen“

„Bei uns werden Traditionen intensiv gepflegt“

Und da präsentierte sich die Fadingerschule alles andere als anti-weihnachtlich. Gleich beim Eingang steht ein prächtig geschmückter Christbaum, in den Klassen gibt es Adventkränze, und zuletzt wurden auch Kekserl gebacken. „Am 23. Dezember feiern wir auch wieder für Unter- und Oberstufe getrennte Weihnachtsgottesdienste“, so die Direktorin, die untermauern will, was in ihrer Schule Programm ist: „Es ist mir persönlich wichtig, Traditionen aufrechtzuhalten, und deshalb werden sie bei uns auch gemeinsam gepflegt. Schon früher war die Weihnachtsfeier ein Fest, bei dem die Schüler eine Mischung aus musikalischen, literarischen, schauspielerischen und sportlichen Einlagen einstudierten - ohne religiösen Hintergrund. Um niemand auszuschließen, haben wir uns heuer zur Umbenennung entschlossen. Dies ist aber definitiv nicht auf Druck von Eltern entstanden, und wenn der Wunsch da ist, dies rückgängig zu machen, habe ich damit kein Problem.“