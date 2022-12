In Gymnasium wird Winter statt Weihnacht gefeiert

Das Bemühen, sich um alles in der Welt ja politisch korrekt zu verhalten, treibt immer öfter merkwürdige Blüten. Oder was ist im renommierten Linzer Bundesrealgymnasium in der Fadingerstraße tatsächlich der Grund, warum es heuer keine Weihnachtsfeier der 1. Klassen gibt?