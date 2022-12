Gegen Tennis- & PC-Arm mit Tischtennis-Ass Fegerl

Schmerzen an der Außenseite (Tennisarm) oder Innenseite (Golferarm) des Ellenbogens sind meist auf eine überlastungsbedingte Reizung der Sehnenansätze zurückzuführen. Wie die Bezeichnung vermuten lässt, klagen besonders Sportler, die gerne den Schläger schwingen, über diese Beschwerden. Aber auch Menschen, die noch nie in ihrem Leben Golf oder Tennis gespielt haben, können betroffen sein. Warum es dazu kommt und was man dagegen unternehmen kann, erklären Physiotherapeutin Theresa Pillichshammer und Orthopäde Dr. Richard Kellner.