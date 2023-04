Pulver, Riegel & Gels: Worauf Läufer achten müssen

Die 40. Jubiläumsauflage des Vienna City Marathon naht in riesigen Laufschritten. Vor allem jene Teilnehmer, welche den Hauptlauf über 42,195 km am 23. April in Angriff nehmen, tüfteln nun an der finalen Strategie für den Tag X. Neben der gewissenhaften Vorbereitung und dem optimalen Wettkampf-Tempo ist vor allem die richtige Verpflegung vor, während und nach dem Lauf ein Schlüssel zum Erfolg.