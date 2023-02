Profi-Tipps: So entkommen Sie Mann mit dem Hammer

„Die grundsätzliche Vorbereitung hat hoffentlich schon begonnen“, grinst Andreas Vojta Richtung der vielen Hobbyläufer im Land. Rund 25.000 sind bereits für den Wien Marathon am 23. April angemeldet. „Es wäre schön, wenn wir 35.000 schaffen würden“, hofft VCM-Geschäftsführerin Kathrin Widu. Vojta weiß, wie viel Überwindung und Anstrengung die Vorbereitung auf einen Marathon kostet. Er selbst ist gerade mitten drin, peilt bei seiner richtigen Marathon-Premiere eine ambitionierte Zeit von 2:10 Stunden an. Derzeit hält Peter Herzog in 2:10:06 die österreichische Bestzeit.