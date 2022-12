Damit trägt Kiew den Krieg jetzt nach Russland

Drei russische Militärflugplätze wurden in den vergangenen Tagen Ziel ukrainischer Drohnenattacken - Tote, Verletzte und beschädigte Bomber waren die Folge. Damit trägt Kiew den Krieg, der in Russland nicht so genannt werden darf, Hunderte Kilometer hinter die Frontlinien mitten ins russische Kernland. Putins Mär der „Spezialoperation“ wankt.