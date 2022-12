Geflüchteter Häftling nach Messerattacke gefasst

Die Spitalsmitarbeiter hatten die Polizei alarmiert, da sie den Verdacht auf Fremdverschulden äußerten. Das Opfer gab bei der Befragung an, dass es in einer Wohnung in Wien-Meidling zu einem Streit zwischen einem unbekannten Täter und dem 23-Jährigen gekommen war. Dabei soll er mit einem Messer attackiert worden sein.