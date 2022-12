Perterer bei 70.3-Ironman-Debüt in Kalifornien 5.!

Triathletin Lisa Perterer ist bei ihrem ersten 70.3 Ironman in Indian Wells (Kalifornien) als Fünfte in 4:19:36 Stunden nur knapp am Podest vorbeigeschrammt und hat sich damit auch das Ticket für die 70.3-WM 2023 in Finnland gesichert! Der Sieg ging in 4:06:10 an Paula Findley aus Kanada.