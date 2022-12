ÖSV-Schwestern konnten im Wallis aufzeigen

Eigentlich hätte sich Elisabeth Kappaurer nach ihrem Sieg beim FIS-Riesentorlauf in Hippach am vergangenen Freitag und einem Pausentag in der Heimat in aller Ruhe im Zillertal auf ihren Weltcupstart beim „Riesen“ von Sestriere (Italien) an diesem Samstag vorbereiten sollen. Doch anstatt am Sonntag vom Ländle zurück nach Tirol zu fahren, ging es für die 28-jährige Bezauerin kurzfristig ins Wallis, wo in Zinal zwei Europacup-RTLs angesetzt waren.