ÖSV-Dame feierte ihren ersten Sieg nach 1702 Tagen

„Es war eine recht kurzfristige Entscheidung hier zu starten und in erster Linie als Renntraining angelegt“, erzählt „Lisi“, die zuletzt beim Weltcup-RTL in Killington (US) im ersten Lauf ausgeschieden war. „Allerdings ist es bis zum Ausfall richtig gut gelaufen. Ein Innenskifehler, wie dort, passiert mir nur dann, wenn ich schnell bin und mir etwas zutraue.“ Eine Entwicklung, die auch den Trainern nicht verborgen blieb. „Direkt nach Killington bekam ich die Zusage, dass ich auch am kommenden Wochenende beim Weltcup-Riesentorlauf in Sestriere an den Start gehen darf“, verrät Kappaurer, die im italienischen WM-Austragungsort von 1997 auch im Weltcup den nächsten Schritt machen möchte.