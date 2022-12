Steirische Politiker bleiben beim „Grüß Gott“

Ohne Not - und das sieht man auch innerhalb der steirischen SPÖ so - haben die Sozialdemokraten wieder einmal eine Debatte vom Zaun gebrochen, bei der sie nur schlecht aussteigen können. So verstieg sich SPÖ-Fraktionsführer Kai Jan Krainer im ÖVP-U-Ausschuss zur Feststellung, in Wien sage man nicht „Grüß Gott“, sondern „Guten Tag“. Das saß - und löst nun eine heiße Diskussion um österreichische Grußformeln aus. Und wie halten es die steirischen Landesregierungsmitglieder mit der Begrüßung? Nun, wir haben ihnen die Gretchenfrage gestellt - die Antworten lesen Sie hier: