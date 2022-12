Architekten und Filmemacherin bekommen Landespreis

Engangiert im Frauenfilm, versiert in Erfolgsserien

Der zweite Große Landespreis geht an Sabine Derflinger in der Sparte Film & Video, die neben eigenen Filmen zahlreiche Folgen für TV-Formate wie Tatort, Vorstadtweiber oder Vier Frauen und ein Todesfall drehte. Die Jury lobte auch ihr sozialpolitisches Engagement, u.a. in ihren Frauenportraits „Die Dohnal“ und „Alice Schwarzer“.