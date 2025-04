„Die Flucht“ der Komiker-Legende Ernst Waldbrunn

Begleitprogramm im Mai

Neu ist ein umfangreiches Begleitprogramm zum Stück, das auch dem Gedenken geschuldet ist. So bietet man bereits am Sonntag, 4. Mai, eine musikalische Matinee. Die Ausstellung „darüber sprechen“ des Netzwerks erinnern.at wird im Foyer gezeigt; das Gastspiel „Die singenden Pferde von Buchenwald“ der Anton Bruckner Uni lässt am 11. Mai Musik aus dem KZ, u.a. aus der Repertoireliste des Frauenorchesters Auschwitz-Birkenau erklingen. Am 20. Mai findet das Podiumsgespräch „Wege des Erinnerns“ statt.