Großschlag gegen mobile organisierte Kriminalität

Schwerpunkte an Grenzen und Hauptverkehrsrouten

In Österreich waren an der Aktion das Bundeskriminalamt sowie verschiedene Einheiten der neun Landespolizeidirektionen inklusive der Landeskriminalämter beteiligt. Mehrere hundert Polizeibeamte waren im Einsatz, die laut Innenministerium täglich Schwerpunkte an verschiedenen Grenzübergängen sowie den Hauptverkehrsrouten durchführten. Der Großteil der Festnahmen wurde laut Innenministerium in den Bereichen der Schlepper- und Eigentumskriminalität vollzogen.