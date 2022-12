Fußgänger auf Zebrastreifen von Auto angefahren

Zwei weitere Schutzwegunfälle am Dienstag und vergangenen Freitag

Erst am Dienstagabend wurde eine 73-jährige Fußgängerin in Bregenz Opfer eines Verkehrsunfalls. Sie wurde durch die Wucht des Aufpralls sogar zehn Meter durch die Luft geschleudert. Die Frau wurde verletzt ins Krankanhaus gebracht, soll aber an der Unfallstelle ansprechbar gewesen sein. Am vergangenen Freitagabend streifte ein Auto einen 16-Jährigen auf dem Zebrastreifen. Der Teenager zog sich dabei Prellungen an dre Hand zu.