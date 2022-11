Fußgängerin (73) auf Schutzweg in Bregenz erfasst

Gegen 19.35 Uhr wollte die 73-Jährige denSchutzweg auf Höhe der Landespolizei in Bregenz queren. Auf der anderen Straßenseite kam sie allerdings nicht an. Eine 19-Jährige, die auf der Bahnhofstraße (L202) von Lochau kommend in Richtung Hard unterwegs war, übersah die ältere Frau.