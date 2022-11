Autobrand: Löschversuch mit Mineralwasser

Brenzlige Situation Dienstagabend in Neumarkt in der Steiermark: Vermutlich wegen eines technischen Gebrechens brach unter dem Fahrersitz eines Pritschenwagens ein Feuer aus. Mit Mineralwasser versuchten der Lenker und seine Arbeitskollegen, den Brand zu bekämpfen - ohne Erfolg. Eine Polizeistreife konnte schießlich die Flammen löschen und so Schlimmeres verhindern.