Auszeichnung für neun steirische Skigebiete

Qualität, Service und Sicherheit im Wintersport

„Mit den zahlreichen Auszeichnungen zeigt sich die Steiermark als vielseitiges und attraktives Wintersportland, das mit Sicherheit, unterschiedlichen Ausrichtungen und stets höchster Qualität punktet“, betonte Fachgruppenobmann Fabrice Girardoni, der auch die Gelegenheit nutzte, sich bei Wirtschafts- und Tourismuslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl für die Verlängerung der Qualitätsoffensive zu bedanken. Diese ermögliche es vor allem kleinen und mittleren Skigebieten, anstehende Modernisierungen der Infrastruktur umzusetzen, etwa in mehr Energieeffizienz und nachhaltige Technologien. Die Seilbahnen würden es, so Girardoni, als verlässliche Wertschöpfungs- und Arbeitsplatzmotoren in den ländlichen Regionen danken. Der Wertschöpfungsfaktor von 7,4 belegt, dass pro 1000 Euro an ausgezahlten Löhnen, Gehältern und Gewinnen insgesamt 7400 Euro an Wertschöpfung in der Region entstehen.