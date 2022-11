Wasserverbands-Chef nach 20 Jahren vor der Ablöse

Gerhard Zapfl, seit 1996 Bürgermeister der Gemeinde Nickelsdorf, steht dem Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland seit dem Jahr 2003 als Obmann vor. In dieser Funktion würde der 62-Jährige am 1. Februar 2025 in Pension gehen – in läppischen zwei Jahren. Nun aber droht dem Haudegen das vorzeitige berufliche Aus, eingefädelt ausgerechnet von SPÖ-Parteikollegen.