500-Euro-Scooter geht bergauf schnell die Luft aus

Hin und her per Mail

Er wandte sich an Hersteller Segway, bei dem das Gerät auch gekauft worden war. Es folgte eine Vielzahl an E-Mails und ein langes Hin und Her. Im Zuge dessen wurde der Scooter auch zur Reparatur eingeschickt. „Mehrmals wurde in E-Mails mitgeteilt, dass der Scooter repariert, dann wieder, dass kein Fehler gefunden wurde“, ärgert sich Herr M. Ihm stieß außerdem sauer auf, dass bei den „Reparaturen“ viele Kilometer mit dem Gerät gefahren wurden. Mehr, als er selbst schon damit zurückgelegt hat.