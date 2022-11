Ibiza-Urlaub: Portal war bei Zimmern „knausrig“

Die Begründung für die plötzliche Absage durch den Online-Vermittler: Das Zimmer sei nicht mehr verfügbar. „Daraufhin habe ich versucht, das zweite Zimmer zu stornieren, was laut Booking.com nicht möglich war“, schilderte Franz L in seiner Nachricht an die „Krone“. Nur ein Zimmer sei für ihn wertlos gewesen, da man zu viert Urlaub machen wollte.