„Putin nicht erlauben, Weihnachten zu stehlen“

Machtkampf zwischen Selenskyj und Klitschko?

„Viele Kiewer waren über 20 oder sogar 30 Stunden ohne Strom", bemängelte der Staatschef am Freitagabend die aus seiner Sicht zu langsam arbeitende Stadtverwaltung. Er erwarte vom Rathaus eine bessere Arbeit. Namen nannte er keine. Aber auch so war klar, wen er meinte. Es ist nicht das erste Mal, dass Selenskyj und seine Administration gegen Klitschko schweres Geschütz in Stellung bringen. Bereits nach Selenskyjs Amtsantritt 2019 forderte der damalige Chef des Präsidentenbüros, Andrij Bohdan, den Rücktritt des Hauptstadtbürgermeisters, der seit 2014 im Amt ist. „Er hat die Kontrolle über die Situation in der Stadt im Verlaufe der letzten fünf Jahre verloren“, tönte Bohdan damals.