Papst empfing angeklagten Kardinal Becciu

Telefongespräch heimlich aufgezeichnet

Ein Gericht im Vatikan hatte am Donnerstagnachmittag ein heimlich aufgezeichnetes Telefongespräch zwischen Becciu und Papst Franziskus gehört. Die Aufnahme wurde ohne Wissen des Papstes von einer Frau aufgenommen, die sich im Juli 2021 in einem Raum mit Becciu befand, kurz bevor der Prozess im Vatikan begonnen hatte und während der Pontifex sich noch von einer großen Darmoperation erholte. Im Gerichtssaal anwesende Anwälte, die die Aufnahme gehört haben, berichteten, dass Becciu den Papst gebeten habe, zu bestätigen, dass er eine Zahlung für die Freilassung einer Nonne, die in Afrika entführt worden war, genehmigt habe.