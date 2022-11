Papst fordert „Entmilitarisierung der Herzen“

Der Frieden in der Ukraine ist möglich, aber jeder müsse sich zur „Entmilitarisierung der Herzen“ verpflichten. Dies sagte Papst Franziskus in einem Interview mit der italienischen Tageszeitung „La Stampa“ am Freitag. „Wir müssen alle Pazifisten sein. Wir wollen den Frieden und nicht nur einen Waffenstillstand, der vielleicht nur der Wiederaufrüstung dient“, sagte der Papst. Der Vatikan sei bereit, „alles zu tun, um zu vermitteln und den Konflikt in der Ukraine zu beenden".